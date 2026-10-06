Ankara Haymana-Polatlı yolu için bölünmüş yol ölçümü başladı, yapım 2027'de planlanıyor - Son Dakika
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Ankara Haymana-Polatlı yolu için bölünmüş yol ölçümü başladı, yapım 2027'de planlanıyor

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Ankara Haymana-Polatlı yolu için bölünmüş yol ölçümü başladı, yapım 2027\'de planlanıyor
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Ankara'da Haymana-Polatlı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşturulması için teknik ölçüm ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yapımın 2027'de başlaması planlanıyor; projeyle bazı seyahatlerde 45 dakikaya varan zaman tasarrufu bekleniyor.

Ankara'da Haymana- Polatlı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşturulması için bölgede teknik ölçüm ve inceleme çalışmalarına başlandı.

Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ilettiği talebin ardından Haymana-Polatlı yolunda bölünmüş yol çalışmaları için sahada ölçüm ve inceleme çalışmalarına başlandı.

Haymana-Polatlı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşturulması amacıyla başlatılan teknik ölçüm çalışmalarının ardından proje ve yapım hazırlıklarının devam edeceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Haymana-Polatlı yolunda yapım çalışmalarının 2027 yılında başlaması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım güzergahında rahatlama yaşanması bekleniyor. İzmir ve Çanakkale istikametinden gelen sürücüler, Ankara şehir merkezine girmeden Haymana üzerinden Adana ve Konya yönüne ulaşabilecek.

Ayrıca, Niğde istikametinden İzmir ve Çanakkale yönüne seyahat eden sürücüler de Haymana-Polatlı güzergahını alternatif ulaşım hattı olarak kullanabilecek. Bölünmüş yol projesinin hayata geçirilmesiyle Ankara şehir içi trafiğinin rahatlaması ve sürücülerin seyahat sürelerinin kısalması hedefleniyor. Güzergahın kullanılmasının bazı seyahatlerde yaklaşık 45 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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