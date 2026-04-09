Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya Belediyesi, sel afetinin vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu

09.04.2026 14:56  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya Belediyesi ekipleri, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Vekili Durdunaz Horoz ve yardımcıları, saha incelemelerinde bulundu.

Hatay'da sel afetinin vurduğu noktalarda çalışmalarını sürdüren Antakya Belediyesi'nin yöneticileri sahada incelemelerde bulundular.

Antakya Belediyesi Başkan Vekili Durdunaz Horoz, Başkan yardımcıları Murat Genco, Selahattin Öztürk ve Şükrü Çağlarsu, Antakya'da şiddetli yağışın etkili olduğu ve sel ve taşkın yaşanan noktalarda devam eden saha çalışmalarını inceledi.

Şehir genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen ekip, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve devam edeceğini belirtti.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin taşkınların yaşandığı bölgelerde tıkanan ızgara ve mazgalları açmak için su, çamur tahliye ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdiği ve gece boyunca kanal açma ve su tahliye çalışmalarına da destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada Belediye ekiplerinin şiddetli yağışlar süresince teyakkuz halinde olduğu ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:01:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.