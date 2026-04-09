Antakya Belediyesi, sel afetinin vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu

Hatay'da sel afetinin vurduğu noktalarda çalışmalarını sürdüren Antakya Belediyesi'nin yöneticileri sahada incelemelerde bulundular.

Antakya Belediyesi Başkan Vekili Durdunaz Horoz, Başkan yardımcıları Murat Genco, Selahattin Öztürk ve Şükrü Çağlarsu, Antakya'da şiddetli yağışın etkili olduğu ve sel ve taşkın yaşanan noktalarda devam eden saha çalışmalarını inceledi.

Şehir genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen ekip, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve devam edeceğini belirtti.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin taşkınların yaşandığı bölgelerde tıkanan ızgara ve mazgalları açmak için su, çamur tahliye ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdiği ve gece boyunca kanal açma ve su tahliye çalışmalarına da destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada Belediye ekiplerinin şiddetli yağışlar süresince teyakkuz halinde olduğu ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. - HATAY