Antalya Büyükşehir, yangından etkilenen hayvanları kapı kapı dolaşıp tedavi ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 6 Eylül tarihinde başlayan ve ardından Aksu ile Döşemealtı ilçelerine yayılan orman yangınında Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahada görev aldı. Yangınla mücadele çalışmalarına başta İtfaiye Dairesi Başkanlığı olmak üzere ASAT, Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle destek veren Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen vatandaşların ve hayvanların yanında oldu.

Yangının kontrol altına alınması ve bölgede yürütülen çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de sahada görev yapıyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, kedi, köpek gibi hayvanları yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çok sayıda hayvanın sağlık durumunu yerinde kontrol ederek gerekli tedavi ve müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde hayvanları zarar gören vatandaşları kapı kapı ziyaret ediyor. Veteriner hekimler, yangın ve yoğun dumandan etkilenen hayvanları yerinde muayene ederek sağlık durumlarını kontrol ediyor. Yangın nedeniyle yaralanan, dumandan etkilenen veya sağlık desteğine ihtiyaç duyan hayvanlara gerekli müdahaleleri yapan ekipler, hayvan sahiplerinin taleplerini de değerlendiriyor. İhtiyaç duyulan durumlarda tedavi uygulayan veteriner ekipler, hayvanların sağlık durumlarını takip ederek vatandaşlara destek oluyor.