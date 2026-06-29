Büyükşehir\'den gece vektör mesaisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla 19 ilçede vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde üreme alanlarında larva mücadelesi gerçekleştirirken, gece saatlerinde ise araçlara monte edilen modern mist blower (sisleme) ve ULV ilaçlama ekipmanlarıyla kapsamlı uygulamalar yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere yönelik mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle bahar aylarında etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vektörlerin üreme alanlarında meydana gelen yoğunlaşmaya karşı ekipler, merkez ve 19 ilçede çalışmalarını artırdı.

Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilemeden sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, akşam saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda ilaçlama yapıyor. Özellikle kanalizasyon sistemleri, rögar kapakları ve çöp konteynerleri gibi vektör üreme riskinin yüksek olduğu noktalarda yürütülen çalışmalar, araçlara monte edilen mist blower (sisleme) ve ULV (Ultra Düşük Hacimli) ilaçlama sistemleri sayesinde geniş alanlarda etkili şekilde yürütülüyor. Çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilirken, sahadaki ekipler vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli noktalarda ilave uygulamalar yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığının korunması ve vektör popülasyonunun kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarını yaz sezonu boyunca kent genelinde aralıksız sürdürecek. - ANTALYA