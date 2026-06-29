Büyükşehir'den gece vektör mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den gece vektör mesaisi

Büyükşehir\'den gece vektör mesaisi
29.06.2026 12:51  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede vektörle mücadele kapsamında larva ve ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla 19 ilçede vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde üreme alanlarında larva mücadelesi gerçekleştirirken, gece saatlerinde ise araçlara monte edilen modern mist blower (sisleme) ve ULV ilaçlama ekipmanlarıyla kapsamlı uygulamalar yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere yönelik mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle bahar aylarında etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vektörlerin üreme alanlarında meydana gelen yoğunlaşmaya karşı ekipler, merkez ve 19 ilçede çalışmalarını artırdı.

Vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilemeden sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, akşam saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda ilaçlama yapıyor. Özellikle kanalizasyon sistemleri, rögar kapakları ve çöp konteynerleri gibi vektör üreme riskinin yüksek olduğu noktalarda yürütülen çalışmalar, araçlara monte edilen mist blower (sisleme) ve ULV (Ultra Düşük Hacimli) ilaçlama sistemleri sayesinde geniş alanlarda etkili şekilde yürütülüyor. Çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilirken, sahadaki ekipler vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli noktalarda ilave uygulamalar yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığının korunması ve vektör popülasyonunun kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarını yaz sezonu boyunca kent genelinde aralıksız sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'den gece vektör mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:17:06. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den gece vektör mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.