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Antalya'da Atık Su Krizi

Antalya\'da Atık Su Krizi
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Eski Lara Caddesi'nde atık su denize karıştı, kötü koku oluştu. ASAT onarım çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Eski Lara Caddesi sahilinde, atık suyun denize karışmasıyla suyun rengi değişti, bölgede kötü koku oluştu. ASAT, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiğini ve müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi sahilinde, Bambus Plajı yakınlarında sabah saatlerinden itibaren atık su denize karıştı. Kayalık kıyıdan açığa doğru yayılan sarımsı akıntı, turkuaz renkli suda belirgin renk değişimine neden oldu. Bölgede kötü koku oluşurken, akıntının denizdeki yayılımı havadan yapılan çekimlerle de görüntülendi.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos saat 04.00 sıralarında TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiğini açıkladı. Arızanın SCADA sistemi üzerinden anında tespit edildiği, teknik ekibin saat 04.15'te tesise ulaşarak müdahale çalışmalarına başladığı bildirildi.

Vana haznesinde ölçülen yüksek HS ve CH seviyeleri nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak ortamın havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Halihazırda tesis, vidanjörler marifetiyle kontrollü şekilde boşaltılmaktadır. Onarım için gerekli ekip, ekipman ve teknik hazırlıklar tamamlanmış olup boşaltma işleminin ardından onarım çalışmalarına derhal başlanacaktır. Çalışmalar kesintisiz sürdürülecek; aksaklık en kısa sürede giderilerek hat yeniden hizmete alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Bugün geldiğimizde yine çok kötü bir kokuyla karşılaştık"

Akıntının denize ulaştığı noktanın önünde bulunan kafede çalışan Filiz Yorgancı, bölgede benzer koku ve akıntıyla daha önce de karşılaştıklarını belirterek, "Sabah saat 08.30 sıralarında çalışmalarımız başlıyor, kahvaltı programlarımız oluyor. Bugün geldiğimizde yine çok kötü bir kokuyla karşılaştık. Yaklaşık 3-4 yıldır burada çalışıyorum ve bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Sadece yazın değil, kışın da birkaç yağmurun ardından aynı durumla karşılaşıyoruz. Gerekli yerlere defalarca bildirimde bulunduk ancak sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çünkü misafirlerimiz ve müşterilerimiz kokudan rahatsız olup buradan ayrılıyor" dedi.

"İnsanlar denizde yüzüyordu"

Akıntının önceki olaylara göre daha uzun sürdüğünü ifade eden Yorgancı, şöyle devam etti:

"Genellikle gece saatlerinde daha yoğun şekilde akıntı olduğu söyleniyor. Sabah geldiğimizde denizin renginden zaten durumu anlayabiliyoruz. Önceden birkaç saat içerisinde kayboluyordu ancak bugün sabah saatlerinden itibaren devam etmesi çok kötü. İnsanlar denizde yüzüyordu, parktan da 'Gelmeyin' diye uyarılar yapılıyordu. Bu durumdan çok rahatsızız. Defalarca haber verilmesine ve ilgili yerlere bildirilmesine rağmen kaynağının neresi olduğunu biz de bilmiyoruz."

Kaynak: İHA

Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da Atık Su Krizi - Son Dakika

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