Boğaçayı\'nda vektörle mücadele çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı ve çevresinde vektörle mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve benzeri vektörlerin üreme alanlarına yönelik Boğaçayı ve çevresinde ilaçlama gerçekleştirdi. Boğaçayı çevresindeki sazlık alanlar, su birikintileri, kanal çevreleri ve vektör oluşumuna elverişli bölgelerde ekipler, özel ekipmanlarla ilaçlama gerçekleştirdi. Ekipler, çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı biyosidal ürünler kullandı. İlaçlama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. - ANTALYA