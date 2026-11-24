Antalya'daki COP31'de KBÜ'lü Dr. Hasan iklim finansmanında adaleti vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ASM Mahmudul Hasan, Antalya'daki COP31'de iklim finansmanında adalet ve erişilebilirliğe dikkati çekti. Hasan, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların ihtiyaçlarının karar alma süreçlerinde önceliklendirilmesini istedi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ASM Mahmudul Hasan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) konuşmacı olarak yer aldı.
Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ASM Mahmudul Hasan, COP31'de iklim finansmanında adalet, erişilebilirlik ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekti.
Konferans kapsamında düzenlenen "İklim Finansmanında 25 Yıl: İlerleme, Eksiklikler ve Dönüştürücü Çözümler" başlıklı oturumda konuşan Hasan, küresel iklim politikaları ve finansman mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler bünyesinde geliştirilen politikaların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Hasan, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumların ihtiyaçlarının küresel karar alma süreçlerinde önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Hasan, iklim finansmanının adil ve erişilebilir biçimde sağlanmasının yanı sıra kaynakların etkili kullanılmasının önemine işaret etti.
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