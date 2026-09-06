Antalya Serik'te zirai alanda yangın; 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Antalya Serik'te zirai alanda yangın; 1 dönüm alan zarar gördü

Antalya Serik\'te zirai alanda yangın; 1 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Serik ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana ve seralara sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm zirai alan ile az miktarda ağaç yanarak zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana ve seralara sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm zirai alan zarar gördü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi ile Hapıllar mevkisi arasındaki zirai alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere karadan müdahale etti. Yangının yakınında bulunan ormanlık alana ve seralara sıçrama ihtimaline karşı ekipler bölgede yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık alana ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

Yangında yaklaşık 1 dönüm zirai alan ile az miktarda ağaç yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Serik'te zirai alanda yangın; 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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