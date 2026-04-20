Ardahan\'da Nisan\'da Kar Yağışı

Ardahan'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı, sadece birkaç dakika içinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düştü.

Bahar aylarının yaşandığı nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Etkili olan kar yağışıyla araçlar ve binalar karla kaplandı, kentte adeta kış manzaraları oluştu.

Kent sakinleri, nisan ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte günlük hayatın da kısmen etkilendiğini ifade etti. - ARDAHAN