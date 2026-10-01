Ardahan\'da sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

Ardahan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteorolojik uyarıların ardından sabah saatlerinde kentte etkisini gösteren yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Sağanak nedeniyle trafikte de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Yetkililer sürücüleri yağış sırasında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda daha dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.