Ardahan\'da sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

Ardahan'da sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, meteorolojik uyarıların ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı; trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Ardahan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Meteorolojik uyarıların ardından sabah saatlerinde kentte etkisini gösteren yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.
Sağanak nedeniyle trafikte de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Yetkililer sürücüleri yağış sırasında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda daha dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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