Ardahan\'da Şehit ve Gazi Ormanı Açıldı

15.05.2026 17:59
Ardahan'da şehit ve gaziler anısına oluşturulan 'Şehit ve Gazi Ormanı' törenle açıldı. Protokol, öğrenciler, vatandaşlar ve şehit yakınlarının katılımıyla fidanlar dikildi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Ardahan'da şehit ve gazilerin anısına oluşturulan "Şehit ve Gazi Ormanı" düzenlenen törenle açıldı.

Programa protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı. Açılış kapsamında fidanlar toprakla buluşturularak geleceğe nefes olacak anlamlı bir hatıra bırakıldı.

Törende konuşan Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, oluşturulan ormanın birlik ve beraberliğin simgesi olacağını ifade etti. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Yener Göydemir ise, "Bugün burada oluşturduğumuz şehit ve gazi hatıra ormanı için Ardahan halkıyla birlikteyiz. Bu güzel ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış sonrası vatandaşlar alanda hatıra fotoğrafı çektirirken, öğrenciler de çevre bilinci ve vatan sevgisinin önemine dikkat çekti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

