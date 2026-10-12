Ardahan'da vaşak ailesi, Hakan Büyük tarafından cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'da vaşak ailesi, Hakan Büyük tarafından cep telefonuyla görüntülendi

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Ardahan\'da vaşak ailesi, Hakan Büyük tarafından cep telefonuyla görüntülendi
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Ardahan-Şavşat kara yolunda aracıyla seyreden Hakan Büyük, arazide dolaşan vaşak ailesini fark edip cep telefonuyla görüntüledi. Yavrularıyla bir süre görüntülenen vaşaklar gözden kaybolurken, bu nadir karşılaşma yaban hayatının korunmasının önemini yeniden gündeme getirdi.

Ardahan'da doğanın en dikkat çekici yaban hayvanları arasında yer alan vaşak, yavrularıyla birlikte görüntülendi. Nadir rastlanan bu karşılaşma, yaban hayatının eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda aracıyla seyreden Hakan Büyük arazide dolaşan vaşak ailesini fark etti. Aracını durduran Büyük, vaşak ailesini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Vaşak yavrularıyla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. Doğada nadir karşılaşılan bu özel anlar, görenlerin ilgisini çekerken yaban hayatının korunmasının önemini de bir kez daha gündeme getirdi. Kendine özgü kulak uçlarındaki siyah tüyleri, keskin bakışları ve güçlü vücut yapısıyla dikkat çeken vaşak, doğanın en gizemli canlılarından biri olarak biliniyor. Genellikle ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan bu yırtıcı memeli, ürkek yapısı nedeniyle insanlarla nadiren karşılaşıyor.

Kaynak: İHA
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