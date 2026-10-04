Ardahan\'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü, Kısır Dağı beyaza büründü

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan - Çıldır sınırları arasında bulun 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, Çıldır ilçe merkezinden de görülebilen kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle kışın ilk işaretleri kendini gösterirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da azalması bekleniyor.