Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Artova ilçesinde akşam üzeri başlayan yağış, yer yer kuvvetini artırarak doluya dönüştü. Kısa sürede çevre beyaza büründü. Bazı noktalarda dolu birikintileri kar yağışını andıran görüntüler oluşturdu. - TOKAT
Son Dakika › Çevre › Artova'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?