Artova'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Artova'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Artova\'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü
03.06.2026 20:24
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Tokat'ın Artova ilçesinde dolu yağışı çevreyi kısa sürede beyaza dönüştürdü.

Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Artova ilçesinde akşam üzeri başlayan yağış, yer yer kuvvetini artırarak doluya dönüştü. Kısa sürede çevre beyaza büründü. Bazı noktalarda dolu birikintileri kar yağışını andıran görüntüler oluşturdu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Artova, Tokat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artova'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü - Son Dakika

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