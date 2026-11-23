Aydın Çıldır Havalimanı'ndaki çalışmaların 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp, havalimanının yolcu taşımacılığına açılacağı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Çıldır Havalimanı Projesi Altyapı İnşaatı ihalesi 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmak üzere yapıldığını ifade etti.

Başkan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Aydınımızın geleceğine değer katacak Aydın Çıldır Havalimanı Projesi Altyapı İnşaatı ihalesi 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmak üzere yapıldı. Yeni havalimanı projesine verdikleri destek ve ihale sürecinin tamamlanmasındaki katkılarından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara'nın gücünü Aydın'ın enerjisiyle buluşturarak şehrimize değer katmaya, hemşehrilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.