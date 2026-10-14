Aydın'da gelişmemiş pamuk yağmura yakalandı, Söke'de hasadın yüzde 60'ı tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da gelişmemiş pamuk yağmura yakalandı, Söke'de hasadın yüzde 60'ı tamamlandı

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Aydın\'da gelişmemiş pamuk yağmura yakalandı, Söke\'de hasadın yüzde 60\'ı tamamlandı
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Aydın'da dün akşamdan bu yana etkili olan yağışlar, gelişimini tamamlamayan pamuk tarlalarında küçük çaplı hasara yol açtı. Söke Tariş Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, Söke'de hasadın yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını, hava açılırsa hasadın süreceğini belirtti.

Aydın'da başlayan sonbahar yağışları pamuğu vurdu. Bu yıl iklim şartları dolayısıyla gelişemeyen pamuklar yağmura yakalanırken, yetkililer havaların açılması durumunda hasadın devam edeceğini belirtti.

Aydın il genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle henüz gelişimini tamamlamadığı için toplanmayan pamuk tarlalarında küçük çaplı hasara neden oldu. En fazla yağış Çine, Efeler ve Kuyucak'ın dağlık alanlarına düşerken Meteoroloji verilene göre dün gece Kuyucak Musakolu'na 25,9 kilogram, Çine'nin bazı kesimlerine 30,6, Aydın Çıldır Ovası'na 24 kilogram yağış düştü. Pamuk ekiminin yoğun olduğu Söke'ye 19,2 kilogram, Nazilli, Koçarlı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde ise metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düştü.

"Pamuk gelişimini ortalama 15 gün geç tamamlıyor"

Artık makineli tarıma geçilmesi nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi pamuk hasadının daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğini ancak bu yıl iklim şartları nedeniyle pamuğun yaklaşık 15 gün geç geliştiğini belirten Söke Tariş Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, "Söke'de hasadın yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Hava açılırsa yarından sonra hasat devam eder. Ancak iklim şartları elvermezse hasar oluşur. Şu anki meteoroloji verilerine göre bir hastalık süreçte hava açık olacak" dedi.

Kaynak: İHA
İsmail ÖzerHava DurumuEkonomiGüncelTarişAydınÇevreSon Dakika

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