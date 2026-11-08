Aydın'da hafta yağışlı geçecek, perşembe kıyıda kuvvetli gök gürültülü sağanak olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da hafta yağışlı geçecek, perşembe kıyıda kuvvetli gök gürültülü sağanak olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da hafta yağışlı geçecek, perşembe kıyıda kuvvetli gök gürültülü sağanak olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün 8-12 Kasım raporuna göre Aydın'da pazartesi batı kıyılarında sağanak, perşembe kıyılarda kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 6-21 derece arasında seyredecek, sabahları yer yer sis ve pus görülecek.

Aydın'da yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte pazartesi günü batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, perşembe günü ise kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Aydın'da önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. 9 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 19 derece olması beklenirken, akşam geç saatlerde kentin batı kıyılarında sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde ise merkez çevreleri ve kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. 10 Kasım Salı günü çok bulutlu havanın zamanla parçalı bulutluya dönmesi, sabahın ilk saatlerinde ise sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının 19 derece olacağı tahmin ediliyor. 11 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdüreceği Aydın'da, kıyı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde kentin batı ve güney kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği, hava sıcaklığının ise 10 ila 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe günü kuvvetli yağış bekleniyor

12 Kasım Perşembe günü ise Aydın genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji tahminlerine göre kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Aydın'da 8 Kasım Pazar günü gün içerisinde sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı kentte, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
GüncelAydınYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Antalya’da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu Antalya'da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Brezilya’da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
15:04
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 15:20:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da hafta yağışlı geçecek, perşembe kıyıda kuvvetli gök gürültülü sağanak olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android