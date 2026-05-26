Aydın'da Hijyen Uyarısı: Kurban Bayramı İçin Temizlik Önemli - Son Dakika
Aydın'da Hijyen Uyarısı: Kurban Bayramı İçin Temizlik Önemli

26.05.2026 09:56
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kesim sırasında temizlik ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı öncesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla vatandaşlara uyardı. Vatandaşların bayramını kutlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bayram süresince çevre sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve güvenli gıda tüketimi için hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı süresince çevre sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve güvenli gıda tüketimi için hijyen kurallarına titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır. Kesim alanlarını temiz tutalım, kullanılan ekipmanları dezenfekte edelim, kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim, hayvansal atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edelim, şüpheli durumlarda veteriner hekime danışalım. Unutmayalım, sağlıklı bir bayram, temiz ve bilinçli uygulamalarla mümkündür. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sağlık, Tarım, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

