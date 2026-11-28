Aydın'da 29 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece düşmesi beklenirken, özellikle iç ve yüksek rakımlı kesimlerde hafif zirai don riski nedeniyle üreticilere tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Aydın'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirai don riski bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Kasım Pazar gününden itibaren bölgede hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalacağı tahmin edilirken, üreticilerin muhtemel ürün kayıplarına karşı tedbir almaları istendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Aydın il merkezinde hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Özellikle iç kesimler ile yüksek rakımlı bölgelerde hafif zirai don riskinin oluşabileceği belirtildi. 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak uyarının, 4 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, üreticilerin zirai don nedeniyle yaşanabilecek ürün kayıplarına karşı gerekli önlemleri almaları, güncel meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.