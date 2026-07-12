Ayvalık'ta Kanalizasyon Hattı Yenilendi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kanalizasyon Hattı Yenilendi

Ayvalık\'ta Kanalizasyon Hattı Yenilendi
12.07.2026 10:13
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BASKİ ekipleri, Ayvalık'ta göçük tespit edilen kanalizasyon hattını 36 saat içinde yeniledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde kanal taşması ihbarı üzerine harekete geçen BASKİ ekipleri, yaptıkları incelemede kanalizasyon hattında göçük meydana geldiğini tespit etti. Arızaya anında müdahale eden ekipler, 36 saat aralıksız çalışarak hattı tamamen yeniledi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki kanal taşması ihbarının ardından olay yerine sevk edilen BASKİ ekipleri, ilk etapta hattı açmaya çalıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hattın açılmaması üzerine tecrübeli ekipler tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemede, kanalizasyon hattında göçük oluştuğu belirlendi.

Göçüğün çevre ve altyapı açısından daha büyük sorunlara yol açmaması için çalışma vakit kaybedilmeden başlatıldı. Yaklaşık 36 saat boyunca kesintisiz sürdürülen çalışmalar kapsamında hasarlı kanal hattı kazılarak tamamen yenilendi ve sistem yeniden sağlıklı şekilde hizmet verir hale getirildi.

Çalışmalar süresince BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak'ın yanı sıra BASKİ Ayvalık Şube Müdürü Ayfer Solmaz da sahada bulunarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yol yıkama, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi. Böylece hem çevre sağlığı açısından gerekli önlemler alındı hem de Atatürk Bulvarı kısa sürede normal kullanımına açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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