Ayvalık'ta Yaban Domuzu Endişesi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yaban Domuzu Endişesi

Ayvalık\'ta Yaban Domuzu Endişesi
12.07.2026 11:18
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Ayvalık'ta yaban domuzlarının artışı, vatandaşlarda tedirginlik yaratarak çeşitli soruları gündeme getirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son dönemde özellikle akşam saatlerinde mahalle aralarında ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görüntülenen yaban domuzları, vatandaşlarda hem tedirginlik hem de merak uyandırıyor.

Yiyecek ve su arayışı içinde oldukları değerlendirilen yaban domuzlarının sık sık şehir merkezine kadar inmeleri, "Doğal yaşam alanlarında yeterli besin ve su kaynağı bulunuyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Uzmanlar, yaban hayvanlarının sürekli insanlar tarafından beslenmesinin doğru bir yöntem olmadığını belirtirken, kuraklık, uzun süren sıcak hava dalgaları veya olağanüstü doğa şartlarında ilgili kurumlar tarafından planlı yemleme ve su desteği yapılabildiğine dikkat çekiyor.

Vatandaşlar özellikle şu soruların yanıtlanmasını istiyor:

"Ayvalık'ta yaban domuzları ve diğer yaban hayvanları için son bir yıl içinde yemleme veya su takviyesi çalışması yapıldı mı? Yapıldıysa hangi bölgelerde ve hangi tarihlerde gerçekleştirildi? İlçedeki yaban domuzu popülasyonuna ilişkin güncel envanter çalışması bulunuyor mu? Yerleşim alanlarına inen yaban domuzlarının yeniden doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi için hangi tedbirler uygulanıyor? Yaz aylarında artan kuraklık nedeniyle yeni yemleme veya sulama programı planlanıyor mu?"

Özellikle çocukların oyun alanlarında, sitelerde ve mahalle aralarında sürüler halinde görülen yaban domuzlarının oluşturabileceği risklerin azaltılması için alınacak önlemler de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Yetkililerden yapılacak açıklamaların hem vatandaşların endişelerinin giderilmesi hem de yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ayvalık'ta Yaban Domuzu Endişesi - Son Dakika

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