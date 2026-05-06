Baba-Oğul Kuzu Göbeği Mantarında Hazine Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba-Oğul Kuzu Göbeği Mantarında Hazine Buldu

Baba-Oğul Kuzu Göbeği Mantarında Hazine Buldu
06.05.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da İsa ve Behlül Gündüz, 4 sepet kuzu göbeği mantarı toplayarak büyük bir başarı elde etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi esnaflarından İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, ormanlık alanda çıktıkları mantar avında adeta "hazine" buldu. Bahar aylarının nadide lezzeti kuzu göbeği mantarının peşine düşen baba-oğul, topladıkları 4 sepet mantarla görenleri hayrete düşürdü.

Bahar yağmurlarının ardından doğada kendini gösteren ve gastronomi dünyasının en değerli mantarlarından biri olan kuzu göbeği, bu kez Tavşanlılı esnaf İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz'ün yüzünü güldürdü. Tavşanlı'dan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanlara giden baba-oğul, gün boyu süren aramaların sonunda bereketli bir hasada imza attı. Adım adım ormanı tarayan Gündüz ailesi, buldukları kuzu göbeği mantarlarıyla kısa sürede 4 sepeti doldurmayı başardı.

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu," dedi.

Doğada nadir bulunması ve tıbbi değerinin yüksek olması nedeniyle piyasa değeri oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı, hem yerel halkın hem de tüccarların yoğun ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise mantar toplama konusunda tecrübesiz olan vatandaşları, doğada bulunan zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Baba ve oğlun bu bereketli mantar avı, ilçedeki diğer mantar meraklıları için de motivasyon kaynağı oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Baba-Oğul Kuzu Göbeği Mantarında Hazine Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:15:21. #7.12#
SON DAKİKA: Baba-Oğul Kuzu Göbeği Mantarında Hazine Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.