Babaeski\'de Aspir Tohumu Kontrolleri

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aspir tohumlarının demonstrasyon çalışmaları kapsamında ekimi yapılan alanlarda teknik ekipler tarafından saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimde alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması amacıyla yürütülen demonstrasyon çalışmaları çerçevesinde, Babaeski ilçesindeki aspir ekili alanlar teknik personel tarafından yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde aspir bitkilerinin gelişim durumu, çıkış oranları, bitki sağlığı ve tarlaların genel durumu değerlendirilirken, üreticilerle de görüş alışverişinde bulunuldu. Teknik ekipler, demonstrasyon çalışmalarının verimliliğini artırmaya yönelik gözlemlerini kayıt altına aldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aspir tohumlarının bölge iklim ve toprak şartlarına uyumunun takip edildiği çalışmalarla, alternatif yağ bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin farklı ürün desenlerine yönlendirilmesi hedefleniyor.

Saha kontrollerinin, demonstrasyon çalışmalarının başarı durumunun değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte üreticilere yönelik yapılacak teknik rehberlik faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor. - KIRKLARELİ