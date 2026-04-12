Başkale\'de Nisan Karı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Başkale ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, çevreyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde yaklaşık 10 santimetre yağan kar; evlerin çatılarını, ağaçları ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede, yeniden beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluştu. - VAN