Batman'da Mercimek Hasadı Başladı

Batman'da çiftçiler, 2026 yılı mercimek hasadına başladı. Yağışların mevsim normallerinde ve düzenli gerçekleşmesi nedeniyle üreticiler, bu yıl dönüm başına yaklaşık 200 kilogram verim almayı ve bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Bölgede mercimek üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller arasında yer alan Batman'da hasat sezonu başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in ardından mercimeğin en fazla ekildiği illerden biri olan Batman'da çiftçiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Üreticiler, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan düzenli yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirterek, bu yıl verimin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti. Çiftçiler, dönüm başına ortalama 200 kilogram mercimek elde etmeyi hedefliyor.

Mercimek üreticilerinden Muhammet Yusuf Öztürk, hasat döneminin başlamasıyla birlikte bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi. Öztürk, Batman ve çevre illerde hasadın başladığını ifade ederek, yağışlı geçen sezonun ürünlere olumlu yansıdığını kaydetti. Hasadın yaklaşık 20 gün sürmesinin beklendiğini ifade eden Öztürk, toplanan mercimeğin patozlama işleminin ardından samanından ayrılarak fabrikalara gönderildiğini söyledi. Fiyatların henüz netleşmediğini ancak mercimeğin kilogramını yaklaşık 35 liradan satmayı planladıklarını aktaran Öztürk, mercimek samanının tonunun ise 7 bin liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.

Üreticiler, yüksek verim beklentisinin yanı sıra Türkiye genelinde bu yıl mercimek ihracatının da artmasını umut ettiklerini ifade ederek, sezonun hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi açısından bereketli geçmesini temenni etti. - BATMAN