Battalgazi\'de Şemsiye Sokak ve Yeni Cami ay sonunda tamamlanacak

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremleri öncesinde Yeni Cami'nin yanında bulunan Şemsiye Sokak'ın yeniden eski görünümüne kavuşturulacağını açıkladı. Taşkın, Yeni Cami ve Şemsiye Sokak'taki çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşı merkezinde devam eden rezerv alan çalışmalarına yönelik incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Cami ve çevresindeki inşaat alanını ziyaret eden Taşkın, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Caminin çevre düzenlemesi ve bölgedeki iş yerlerinin inşaatlarını inceleyen Taşkın, Malatya'nın simge sokaklarından Şemsiye Sokak'ın yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şemsiye Sokak'ı eski görünümüne kavuşturacağız"

Şemsiye Sokak'ın yeniden eski görünümüyle Malatyalılarla buluşacağını belirten Başkan Taşkın, "Deprem öncesinde çeşitli kurum binalarının bulunduğu yerden Yeni Cami'ye uzanan Şemsiye Sokak'ımız vardı. Hemşerilerimizin fotoğraf çektiği, birbirine adres tarif ederken 'Şemsiye Sokak'ta buluşalım' dediği bir yerdi. Şehrimizin hafızasında yer alan bu sokağımızı yeniden hemşerilerimizle buluşturmak istiyoruz. Buradaki imalatların bir iki hafta içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. İmalatlar bittikten sonra belediye olarak şemsiyelerimizi yeniden yerlerine yerleştireceğiz. Böylece Şemsiye Sokak'ımızı eski görünümüyle Malatya'mıza, Battalgazi'mize tekrar kazandırmış olacağız. Hedefimiz, ay sonuna kadar çalışmaları tamamlamak" dedi.

"Yeni Cami'mizi bir an önce hemşerilerimizle buluşturmak istiyoruz"

Yeni Cami'deki çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Taşkın, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Yeni Cami ve çevresini gezdik. Camimizde ufak tefek eksiklikler kaldı. İki hafta önceki ziyaretimizde, yüklenici firmadan camimizin bu ay sonu itibarıyla ibadete açılmasının planlandığı bilgisini almıştık. Çevre düzenlemesini de ay sonuna yetiştirmek için belediye olarak her türlü katkıyı sunacağız. Malatya'nın hafızasını tazelemek, geçmişten yadigar Yeni Cami'mizi bir an önce hemşerilerimizle buluşturmak istiyoruz. Temennimiz, ay sonunda hem Yeni Cami'mizin hem de Şemsiye Sokak'ımızın tamamlanması" ifadelerini kullandı.

"Çarşıdaki çalışmaların takipçisi olacağız"

Kiğılı Camisi ile Emeksiz arasındaki bölgede devam eden çalışmalara da değinen Başkan Taşkın, "Kiğılı Camisi'nden Emeksiz'e doğru uzanan bölgede yıkım süreci biraz uzun sürdü. Haliyle inşaatlara da geç başlandı. Bu bölgedeki çalışmaların da takipçisi olacağız. İnşallah kasım ayı gibi Emeksiz, Kiğılı Camisi çevresi ve Yeni Cami'ye doğru uzanan kısımdaki imalatlar da tamamlanmış olur. Kasım ayı itibarıyla artık çarşıda inşaat alanı kalmadığını söyleyebilmeyi istiyoruz. Rabbim bir daha afet yaşatmasın. Şemsiye Sokak'ımız ve Yeni Cami'miz şimdiden Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.