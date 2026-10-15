Bayburt Belediyesi ekipleri mazgalları temizleyerek su birikintisi riskini azaltıyor

Bayburt Belediyesi ekipleri mazgalları temizleyerek su birikintisi riskini azaltıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Belediyesi ekipleri, kent genelinde yağışların olumsuz etkilerini azaltmak için mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklardaki yağmur suyu mazgallarında biriken atıklar temizlenerek su tahliyesi kolaylaştırılıyor, su birikintisi riski azaltılmak isteniyor.
Bayburt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yağışların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu mazgallarında biriken atıkları temizleyerek suyun tahliyesini kolaylaştırmak için çalışma yürütüyor. Çalışmalarda temizlik araçları ve ekipmanlar da kullanılıyor.
Mazgallarda biriken atıkların temizlenmesiyle yağışlı havalarda su birikintilerinin oluşma riskinin azaltılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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