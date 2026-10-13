Bayburt Demirözü'nde gövde dolgusu süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekarı sulayacak - Son Dakika
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Bayburt Demirözü'nde gövde dolgusu süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekarı sulayacak

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Bayburt Demirözü\'nde gövde dolgusu süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekarı sulayacak
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti, tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisini sulayacak. Gölette gövde dolgusu sürerken DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, sahada inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti, tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek. Gölet inşaatında gövde dolgu çalışmaları sürerken sahada incelemelerde bulunuldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu ve Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Sıyırma kazılarının tamamlandığı gölet inşaatında gövde dolgu imalatı devam ediyor. Proje kapsamında göletin 45 metre temel yüksekliğine, 1 milyon 640 bin metreküp depolama hacmine, 800 bin metreküp gövde hacmine ve 277 metre kret uzunluğuna sahip olması planlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt Demirözü'nde gövde dolgusu süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekarı sulayacak - Son Dakika
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