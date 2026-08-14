Bayburt Kalesi\'nde Türk Bayrağı Yenilendi

Bayburt Kalesi'nde bulunan Türk bayrağı ve bayrak direği, yenilendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Mustafa Eldivan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt Kalesi'nde Türk bayrağının gururla dalgalanmasının kentin siluetine değer kattığını belirtti.

Bayrağın, Bayburtluların vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu ve ortak değerlerinin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Eldivan, ay yıldızlı bayrağın Bayburt semalarında ve gönüllerde gururla dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.