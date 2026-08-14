Bayburt Kalesi'nde Türk Bayrağı Yenilendi - Son Dakika
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Bayburt Kalesi'nde Türk Bayrağı Yenilendi

Bayburt Kalesi\'nde Türk Bayrağı Yenilendi
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Vali Eldivan, Bayburt Kalesi'ndeki bayrağın vatan sevgisinin güçlü bir sembolü olduğunu vurguladı.

Bayburt Kalesi'nde bulunan Türk bayrağı ve bayrak direği, yenilendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Mustafa Eldivan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt Kalesi'nde Türk bayrağının gururla dalgalanmasının kentin siluetine değer kattığını belirtti.

Bayrağın, Bayburtluların vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu ve ortak değerlerinin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Eldivan, ay yıldızlı bayrağın Bayburt semalarında ve gönüllerde gururla dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt Kalesi'nde Türk Bayrağı Yenilendi - Son Dakika

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