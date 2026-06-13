Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bayburt'ta yürütülen yeraltı suyu etüt çalışmaları kapsamında 150 metre derinlikte suya ulaşıldı.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13. Sondaj Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yeraltı suyu etüt çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında 150 metre derinlikte suya ulaşıldığı belirtilen açıklamada, sondaj faaliyetlerinde toplam 180 metre delgi gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, sondaj kuyusunda teçhiz ve çakıllama işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların sona ereceği kaydedildi.
Yetkililer, yürütülen çalışmaların bölgedeki yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi ve su kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi. - BAYBURT
Son Dakika › Çevre › Bayburt'ta Derin Sondajla Suya Ulaşıldı - Son Dakika
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