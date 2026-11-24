Bayburt'ta, motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla egzoz gazı emisyon denetimleri yapıldı. Denetimler, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü personelince yol kenarında yapılan denetimlerde, Mobil Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla araç plakaları okunarak egzoz gazı emisyon ölçümlerinin geçerliliği kontrol edildi.

EGEDES sayesinde araçlar durdurulmadan ve trafik akışı aksatılmadan denetim yapılabiliyor. Sistemle egzoz kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.

Araç sahiplerinin egzoz gazı emisyon ölçümlerini yasal süreleri içerisinde yaptırmaları önem taşıyor.