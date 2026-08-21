Beyşehir'de Atıksu Arıtma Projesi - Son Dakika
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Beyşehir'de Atıksu Arıtma Projesi

Beyşehir\'de Atıksu Arıtma Projesi
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Beyşehir Gölü'nün korunması için atıksu arıtma tesisi projeleri hayata geçiriliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması ve gölü besleyen havzada çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan atıksu arıtma tesisi projeleri için çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi - GFC" kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilmesi planlanan atıksu arıtma tesisi yatırımlarına ilişkin Paydaş Katılım Planı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hüyük ilçesine bağlı Köşk, Selki ve İmrenler mahallelerine hizmet vermesi planlanan Köşk Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki evsel atıksuların çevreye zarar vermeden arıtılması hedefleniyor. Bölgedeki bir diğer önemli yatırım olan Kıreli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ise Hüyük'ün Kıreli, Çavuş, Tolca, Göçeri ve İlmen mahallelerinde oluşan evsel atıksuların etkin şekilde toplanarak arıtılmasını sağlaması amaçlanıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birini, arıtılmadan doğaya bırakılan atıksuların önüne geçilerek alıcı ortam niteliğindeki dere yataklarının ve dolayısıyla Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması oluşturuyor.

Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beyşehir'de Atıksu Arıtma Projesi - Son Dakika

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