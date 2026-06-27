Beyşehir\'de Balık Av Denetimleri Sıklaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağının sona ermesiyle birlikte denetimler sıklaştırıldı. Yeni av sezonunun başlamasının ardından Beyşehir Gölü'nde avlanan balıklar cetvelle ölçülerek yasal boy sınırlarına uygunluğu kontrol edildi.

16 Haziran'da başlayan av sezonuyla birlikte Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, göl çevresinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler; balık satış noktaları, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında mesai mefhumu gözetmeksizin denetim yaparken, avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığını tek tek cetvelle ölçerek kontrol etti. Balıkçıların ruhsat ve belgeleri de denetlendi. Denetimlerde balıkçılara yürürlükteki su ürünleri mevzuatı yeniden hatırlatılırken, sazan balığı için en az 40 santimetre, sudak ve kadife sazanı için 26 santimetre, tatlı su kefali için ise 20 santimetre avlanabilir boy sınırı bulunduğu bildirildi. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın ve Beyşehir Gölü'ndeki balık popülasyonunun korunabilmesi için yasal kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlardan da yasal boyun altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi. - KONYA