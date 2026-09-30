Bitlis Hizan\'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgar nedeniyle devam ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor.

Alınan bilgilere göre yangın, Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Kayalar mezrasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İki araçla yangına müdahale edilirken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.