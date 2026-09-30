Bitlis Hizan'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Hizan'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Hizan\'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda köyü Kayalar mezrasında bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüyor. Hizan Belediyesi itfaiyesi iki araçla müdahale ederken, rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgar nedeniyle devam ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor.

Alınan bilgilere göre yangın, Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Kayalar mezrasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İki araçla yangına müdahale edilirken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuGayda köyüDoğal AfetİtfaiyeGüncelBitlisHizanÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:07:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei