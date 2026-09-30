Bitlis Hizan\'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyor

Bitlis Hizan'da örtü yangını rüzgar nedeniyle sürüyor, ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda köyü Kayalar mezrasında bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüyor. Hizan Belediyesi itfaiyesi iki araçla müdahale ederken, rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan örtü yangını rüzgar nedeniyle devam ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor.
Alınan bilgilere göre yangın, Hizan ilçesine bağlı Gayda köyü Kayalar mezrasında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İki araçla yangına müdahale edilirken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Yangın devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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