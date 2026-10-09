Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor

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Bitlis Tatvan\'da Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor
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Bitlis Tatvan'daki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverengi tonlara dönen yaprakları ve Van Gölü havzasına uzanan manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilen kaldera, fotoğraf tutkunlarını da cezbediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın renkleri ve doğayla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte doğa farklı bir görünüme büründü. Ağaçların sarı ve kahverenginin tonlarına dönüşen yaprakları, kalderanın etkileyici coğrafyası ve Van Gölü havzasına uzanan manzaralar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, sonbaharda ortaya çıkan renk geçişleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kaldera çevresinde oluşan doğal manzaralar, bölgenin sahip olduğu zengin ekosistemi ve eşsiz coğrafi yapıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde milli park ilan edilmesiyle doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından da önem kazanan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsiminde sunduğu manzaralarla Bitlis'in doğa turizmi potansiyelini ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
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