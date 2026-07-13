Biyolojik Mücadele İçin Faydalı Böcek Merkezine Ziyaret

ADANA (İHA) – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Adana'da faaliyet gösteren Faydalı Böcek Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bir dizi temas için kente gelen Genel Müdür Atalay, beraberindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) bünyesindeki üretim merkezini gezdi.

Ziyaret kapsamında, tarımda biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan faydalı böceklerin üretim süreçleri yerinde incelenirken, merkezde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve üretim kapasitesi hakkında teknik ekip tarafından heyete bilgi verildiği belirtildi.

Çevre dostu ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenen merkezde yürütülen projelerin ele alındığı ifade edilirken; tarımsal üretimde verimlilik, çevrenin korunması ve güvenilir gıda üretimi açısından biyolojik mücadelenin önemine vurgu yapıldı. - ADANA