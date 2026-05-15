Bodrum'da inşaat yasağı başladı, kurallara uymayana ceza yağacak

15.05.2026 16:56  Güncelleme: 17:23
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonuyla birlikte 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanacak inşaat yasakları devreye girdi. Şantiyeler durdurulurken, kurallara uymayan firmalara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Turizmciler, yasağa uyulmasının önemine dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat yasakları bugün itibarıyla devreye girdi. 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanacak yasak kapsamında yarımada genelindeki şantiyelerde çalışmalar durdurulurken, kurallara uymayan firmalara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yaz sezonunda oluşabilecek gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla birlikte Bodrum'da beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve iş makineleri de sessizliğe büründü. Yetkililer, denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceğini vurgulayarak işletmeler ve vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uyulmasını istedi.

Turizmciler ise yasağın yalnızca bu sezonu değil, gelecek yılların turizm hareketliliğini de doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ender Kantarmış, sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum'un artık turist ağırlamaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bugünden itibaren yollarımızda inşaat arabaları, palet arabaları göremeyiz. Çünkü uçaklar inmeye başladı, sezon başladı. Bundan sonra inşallah olmaz ve biz bunları da görmek istemiyoruz. Çünkü gelen misafir bunları gördüğü zaman sadece 2026'yı değil, 2027'yi de etkileyen bir sıkıntı. Umarız iyi bir sezon geçer. İnşaat firmalarımız da inşallah bundan sonra buna dikkat ederler."

"Denetimlerin daha sıkı olması gerekiyor"

AZKA Grup Başkanı turizmci Bülent Kaya ise denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, yasağa uyulmamasının turizm açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.

Kaya, "İnşaat firmalarımızın mutlaka bu konuya dikkat etmeleri lazım ve belediyemizin de bu konulara dikkat ederek, bunları kontrol ederek bunlara izin vermemesi gerekir. Çünkü gelen misafir eğer buradan mutsuz ayrılıyorsa, eğer biz bunu mutlu göndermiyorsak bu, bir dahaki yıla negatif bir algı oluşturuyor ve bir sonraki yıl daha geç geliyor ya da başka bir destinasyon seçiyor. Bu da bizim için iyi olmuyor" dedi.

Birkaç günlük gecikmeler yaşanabildiğini ifade eden Kaya, "Bir hafta, 10 günde sarkmalar oluyor ama denetimlerin yapılması ve yasağa uyulması gerekiyor diye düşünüyorum turizm açısından" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

