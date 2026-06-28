Boğaçayı'nda ekolojik dengeyi koruyan temizlik çalışması - Son Dakika
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Boğaçayı'nda ekolojik dengeyi koruyan temizlik çalışması

28.06.2026 15:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda su kalitesini artırmak ve ekolojik dengeyi sürdürmek için özel makinelerle kontrollü sucul ot temizliği yapıyor. Çalışmalar, kuş ve balık üreme alanları dikkate alınarak hassasiyetle yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi taraından Boğaçayı'nda doğal yaşamın korunması ve su kalitesinin artırılması amacıyla özel sucul ot kesme makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda su yüzeyini kaplayan bitkiler kontrollü şekilde temizlenerek su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Boğaçayı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapan, kuşların konaklama ve beslenme alanı olarak kullandığı önemli bir sulak alan niteliği taşıyor. Özellikle yaz aylarında hızla çoğalan sucul bitkiler, su yüzeyini kaplayarak oksijen seviyelerinde düşüşe ve su dolaşımında yavaşlamaya neden olabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda yürütülen temizlik çalışmalarıyla hem su kalitesi korunuyor hem de ekolojik dengenin sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Doğal yaşam alanı hassasiyeti

Boğaçayı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında su yüzeyini kaplayan yoğun bitki örtüsü kontrollü şekilde biçiliyor. Böylece suyun doğal akışı desteklenirken, kötü koku oluşumu, durgun su kaynaklı çevresel sorunlar ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Düzenli bakım çalışmaları sayesinde çay yatağının işlevselliği korunurken, çevrede yaşayan vatandaşlar için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuluyor. Çalışmalar sırasında doğal yaşamın korunmasına ise özel önem veriliyor. Kuşların yuvalama alanları ile balıkların üreme bölgeleri dikkate alınarak belirlenen noktalarda hassas bir çalışma yürütülüyor. Sucul otlar yalnızca gerekli alanlarda temizlenirken, ekosistemin devamlılığı açısından önemli bölgeler korunuyor. Böylece hem çevresel bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor hem de Boğaçayı'nın biyolojik çeşitliliği destekleniyor.

Planlı çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program kapsamında sucul ot temizliğinin yanı sıra çevrede biriken atıkları da toplayarak bölgenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Boğaçayı'nda sucul ot kesme makinesi operatörü olarak görev yapan Tarık Maydos, yürütülen çalışmaların yalnızca temizlik amacı taşımadığını belirterek, "Amacımız sucul yaşamı koruyarak çayın doğal dengesini sürdürebilmek. Çalışmalarımızı bilimsel kriterler doğrultusunda ve ekosisteme zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi, su kalitesinin korunması ve çevresel risklerin azaltılması için bakım çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Boğaçayı'nda ekolojik dengeyi koruyan temizlik çalışması - Son Dakika

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