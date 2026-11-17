Bolu'da etkili sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu genelinde öğle saatlerinde şiddetlenen sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarının altına sığınırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi.
Bolu'da sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: İHA
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