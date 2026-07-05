Bolu Belediyesi 2 sokakta üstyapı çalışmalarını tamamladı: Yollar trafiğe açıldı

Bolu Belediyesi ekiplerince Aktaş Mahallesi Tunç Sokak ile Sümer Mahallesi Akasya Sokak'ta yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

Bolu'da Aktaş Mahallesi Tunç Sokak'ta altyapı güçlendirme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hız kesmeden geçtiği üstyapı düzenlemelerini de tamamlayarak baskı asfalt uygulamasıyla yol yüzeyini yeniledi. Çalışmanın son aşamasında uygulanan kiremit rengi boya işlemiyle sokağa estetik bir görünüm kazandırıldı. Sümer Mahallesi Akasya Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmasıyla yol yüzeyi yenilenirken, bölgedeki ulaşım konforu artırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Tunç Sokak ile Akasya Sokak araç ve yaya trafiğine açıldı. - BOLU