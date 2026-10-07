Bolvadin'de tarım arazileri 2026 uzaktan algılama verileriyle uyum için inceleniyor - Son Dakika
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Bolvadin'de tarım arazileri 2026 uzaktan algılama verileriyle uyum için inceleniyor

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Bolvadin\'de tarım arazileri 2026 uzaktan algılama verileriyle uyum için inceleniyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, tarımsal verilerin sahadaki fiili durumla uyumunu değerlendirmek amacıyla arazi tespit çalışmaları yapılıyor. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 2026 uzaktan algılama sonuçlarına yönelik tarım alanlarını yerinde inceliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarımsal üretim alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi ve tarımsal verilerin sahadaki fiili durumla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla arazi tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2026 yılı uzaktan algılama sonuçlarına yönelik arazi kontrolleri yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde ilgili tarım alanları yerinde incelenerek gerekli tespit ve değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Tarımsal verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
BolvadinEkonomiGüncelTarımAfyonÇevreSon Dakika

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