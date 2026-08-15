Başkan Özel: "45 mahalle yetmez, 55 mahalle için mücadele edeceğim" - Son Dakika
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Başkan Özel: "45 mahalle yetmez, 55 mahalle için mücadele edeceğim"

Başkan Özel: "45 mahalle yetmez, 55 mahalle için mücadele edeceğim"
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Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozdoğan'da 45 mahallenin kırsal mahalle statüsüne alınmasını oy birliğiyle kabul etti. Başkan Mustafa Galip Özel, ilçedeki 55 mahallenin tamamının kapsama alınması için mücadele edeceğini söyledi.

Bozdoğan'da 45 mahallenin kırsal mahalle statüsüne alınmasına ilişkin kararın Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Galip Özel; "45 mahalle yetmez, 55 mahalle için mücadele edeceğim" dedi.

Bozdoğan Belediye Meclisi'nden geçerek Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen 45 mahallenin kırsal mahalle statüsüne alınmasına ilişkin teklif, Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ile Ziraat Odası Başkanı ve Kılavuzlar Mahalle Muhtarı Kemal Özcan açıklamalarda bulundu. Kemal Özcan, muhtarlarla birlikte taleplerini Başkan Mustafa Galip Özel'e ilettiklerini belirterek, sürece destek verenlere teşekkür etti. Özcan; "Bütün muhtar arkadaşlarımızla Belediye Başkanımızın yanına gittik. Bozdoğan Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçti, bugün de Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Belediye Başkanımıza, Bozdoğan Belediye Meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Önce vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız"

Başkan Mustafa Galip Özel ise kararın Bozdoğan'a hayırlı olmasını dileyerek, kırsal mahalle statüsünün uygulamada belediye hizmetlerine ve vatandaşların haklarına nasıl yansıyacağının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kapsamın ilçenin tamamına genişletilmesi için mücadele edeceğini açıklayan Başkan Özel, Büyükşehir Meclisi kararının ilgili bakanlıklara gönderileceğini belirterek, "Vatandaşımızın hiçbir şeyden mağdur olmaması önemli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gerekli yazışmaları yapacağız. Resmi görüşlerin ardından muhtarlarımızla oturup süreci değerlendireceğiz" dedi. 45 mahalle için alınan kararla yetinmeyeceğinin mesajını veren Başkan Özel, Bozdoğan'ın ekonomik ve coğrafi yapısının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, "Önemli olan vatandaşımızın hiçbir şeyden mağdur olmadan, hiçbir şey kaybetmeden ilçemizin kazanması. Ben 55 mahallenin tamamının kapsama alınmasını istiyorum. Bozdoğan ilçemiz tamamen kırsal gözüküyor. Her şeyde kırsalsak benim için 55 mahalle de kırsal. Bununla ilgili mücadele vereceğim" dedi.

Başkan Özel, bakanlıklardan alınacak resmi görüşler ve muhtarlarla yapılacak toplantının ardından kırsal mahalle uygulamasının Bozdoğan'da nasıl yürütüleceğine ilişkin kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Özel: '45 mahalle yetmez, 55 mahalle için mücadele edeceğim' - Son Dakika

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