Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

İptal edilen seferler şöyle:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13: 00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)