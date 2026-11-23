BUDO'nun bugünkü 12 seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferi iptal etti. Şirket, iptallerin Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsadığını bildirdi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13: 00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
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