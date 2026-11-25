Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ile Mudanya ilçesine bağlı Balabancık mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji verilerine göre, gece saatlerinde şiddetini artıran yağışlarda Nilüfer ilçesine önceki gün metrekareye 45,1 kilogram yağmur düştü. Bu miktar, kentin uzun yıllar kasım ayı yağış ortalamasının yaklaşık yüzde 58'ine denk geldi.

Sağanak nedeniyle Nilüfer genelinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Görükle ve Balabancık mahallelerindeki ekili tarım alanlarında ise su baskınları yaşandı.