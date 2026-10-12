BUSKİ, Bursa Nilüfer Kayapa\'da 5 bin 800 metrelik içme suyu hattı inşa ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında Nilüfer'in Kayapa Mahallesi'nde 5 bin 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliğine imza attı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam etti.

5 bin 800 metrelik yeni hat

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık İçme Suyu Projesi çerçevesinde Nilüfer ilçesinin Kayapa Mahallesi'nde yeni içme suyu iletim hattı inşa ediyor. 1,2 metre çapında çelik borularla inşa edilen yaklaşık 6 kilometrelik yeni hat, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden çıkan mevcut ana iletim hattıyla şehir merkezindeki su dağıtım sistemini birbirine bağlayacak. Böylece arıtılan su tüketimin yoğun olduğu merkez bölgelere daha etkin şekilde ulaştırılacak.

Su dağıtımı daha dengeli hale gelecek

Hattın tamamlanmasıyla birlikte, özellikle su kullanımının arttığı zaman dilimlerinde yaşanan tüketim yoğunluğunun dengelenmesi ve mevcuttaki iletim hatlarının üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor.

2060 yılı ve sonrasındaki su ihtiyacı hedefleniyor

Çınarcık İçme Suyu Projesi, Bursa'nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 68 kilometrelik ana dağıtım hattı, içme suyu depoları ve Kayapa'da günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yer alıyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, 2060 yılı ve sonrasını kapsayan sürdürülebilir bir su yönetimi hedefleniyor.