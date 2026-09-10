Çanakkale Boğazı’nda mavi denizanası istilası - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı’nda mavi denizanası istilası

Çanakkale Boğazı’nda mavi denizanası istilası
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Çanakkale Boğazı’nı istila eden mavi deniz anaları kameralara yansıdı.

Çanakkale Boğazı'nı istila eden mavi deniz anaları kameralara yansıdı.

Çanakkale'de 21 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan yanında bir arkadaşı ile önceki gün tekne turuna çıktı. Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi ile Soğandere mevkiileri arasında seyir halinde olan arkadaşlar çok sayıda mavi denizanasını fark etti. Doğan ve arkadaşı çok sayıda mavi denizanasını su altı kamerasıyla görüntüledi. O anlar kameralara yansıdı.

Balıkçıların kameralarına yansıyan mavi denizanası görüntüleri ise vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Balıkçılık, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çanakkale Boğazı’nda mavi denizanası istilası - Son Dakika

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