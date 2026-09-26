Çankırı\'da fotokapanlar doğal ortamında yiyecek arayan ayıyı görüntüledi

Çankırı'da fotokapanlar doğal ortamında yiyecek arayan ayıyı görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını görüntüleyerek bir ayının doğal ortamında yiyecek aradığı anları da kaydetti. Görüntülerde ayının bölgede yiyecek aradığı anlar yer alıyor.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İHA
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