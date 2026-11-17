Çankırı'da sarı, kahverengi ve turuncuya bürünen ormanlar havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da sonbaharın gelmesiyle ormanlardaki ağaçlar sarı, kahverengi ve turuncu renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar havadan görüntülendi ve kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Çankırı'da sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve turuncu renklere bürünen ormanlar havadan görüntülendi.
Çankırı-Korgun sınırlarında bulunan ormanlardaki ağaçlar, sonbaharın gelmesinin ardından kahverengi, sarı ve turuncu renklere bürünmeye başladı. Farklı renklerle süslenen ağaçlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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