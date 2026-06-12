Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı için yarın "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısı tahmininde bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çankırı için kuvvetli sağanak yağış tahmini yapıldı. Çankırı'nın "sarı" kodla uyarıldığı açıklamada, yağış sebebiyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › Çevre › Çankırı'ya Sarı Kodlu Yağış Uyarısı - Son Dakika
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