Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgaların dövdüğü sahildeki tahkimat duvarı ile kaldırım yıkıldı. Dev dalgalar sebebiyle sahil yolunun tek şeride trafiğe kapatıldı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına sebebiyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü. Dalgalar sebebiyle sahildeki tahkimat duvarını yıkarken, kaldırımların bir kısmı da göktü. Dalgaların da sürüklediği molozlar sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Tamer Çetin, "Şiddetli dalgalar, sahili döve döve tahkimat duvarını yıktı. Dalgalar sahildeki kaldırımlara da zarar verdi. Şu anda sahilde belediye ekiplerince önlem alınıyor. Dalgalar neredeyse yolun tek şeridini alıp götürecek. Denizde oluşan dalgaların boyu şiddetli bir şekilde halen devam ediyor" dedi.